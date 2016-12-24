Более 9 млрд рублей инвестировал Росагролизинг в АПК Мордовии

30 ноября в рамках деловой программы на выставке «Россия» на ВДНХ Глава Мордовии Артём Здунов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Во встрече принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин.

Росагролизинг - давний партнер Мордовии, обеспечивающий аграриев региона современной техникой и оборудованием для сельского хозяйства. С 2002 года аграрии республики приобрели через АО «Росагролизинг» 3 612 единиц сельхозтехники общей стоимостью более 9 млрд рублей. Чаще всего приобретали землеобрабатывающее оборудование и самоходную технику.

«Предлагаемые вами программы позволяют нашим сельхозпроизводителям максимально результативно выстраивать свою работу, достигая высоких показателей, — сказал Артём Здунов. - В этом году в Мордовии впервые собрано более 2 млн. тонн зерна. Это абсолютный рекорд! Второй год подряд Мордовия бьет рекорд и по сбору зеленого горошка. Достойные результаты у наших свекловодов, собран 1 млн. тонн сахарной свеклы».

На встрече обсудили льготные программы, действующие акции Росагролизинга и обеспечение необходимой техникой как можно большего числа сельхозтоваропроизводителей региона.

Павел Косов рассказал, что аграрии Мордовии активно пользуются льготным лизингом и все чаще выбирают программы Росагролизинга для обновления машинно-тракторного парка.

«Мы ценим взаимоотношения с Республикой Мордовия, для нас она остается важным партнером, и мы рассчитываем только расширять сотрудничество с местными фермерами. В текущем году местные сельхозтоваропроизводители приобрели уже более 50 единиц техники на 300 млн рублей, большая часть из этих сельхозмашин уже работает на полях региона», – отметил генеральный директор Росагролизинга.

Павел Косов обратил внимание, что хорошей синергией для аграриев станет возможность совместить лизинг с региональными мерами поддержки.

Также в ходе встречи договорились о совместных мероприятиях при проведении Дня поля в следующем году и рассмотрели возможность открытия в Мордовии филиала Росагролизинга.