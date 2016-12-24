Из Мордовии отправили книги для предпринимателей новых регионов

Мост открыт!
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В республике завершился сбор деловой литературы для предпринимателей из новых регионов в рамках Всероссийской акции «Мой бизнес помогает». Координатором программы выступило агентство «Мой бизнес - мои возможности» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес».
Одним из участников акции стал амбассадор Центра «Мой бизнес», министр экономики Молодежного Правительства РМ Денис Давыдов. Он передал книги Генри Форда «Кодекс миллиардера» и Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».
«Уверен, что в ДНР и ЛНР много молодежи, которая хочет открыть свой малый бизнес. Надеюсь, что знания из книг помогут им», - отметил Денис Давыдов.
В новых регионах уже открылись Центры «Мой бизнес», которые работают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным и курируемый первым вице-премьером Андреем Белоусовым. А это значит, что молодежь сможет пройти обучение по акселерационным программам и претендовать на грант от государства, а также получать финансовые и не финансовые услуги.
Напомним, в акции «Мой бизнес помогает», которая проводилась в течение ноября, ранее приняли участие первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин и директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. Они передали полезные книги по развитию бизнеса и личной мотивации.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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