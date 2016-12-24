ордовия на ВДНХ презентует национальную кухню

На сцене Дома российской кухни дан старт гастрономическому представлению и мастер-классу по приготовлению национальных блюд. Су-шефы и шеф-повара ведущих ресторанов Мордовии представили на площадке фестиваля «Россия — территория вкуса» мордовские пшенные блины пачат, медвежьи лапы, пачат-бургеры, сурскую стерлядь и мордовские пельмени цемарат.



Также в программе мероприятия - дегустация продукции от производителей Мордовии, презентация туристских возможностей республики, фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» и многое другое.



Республика Мордовия богата национальной культурой и традициями, которые связаны в том числе с кулинарией. Местная кухня сочетает в себе как мордовские, так и русские рецепты. Некоторые блюда похожи на известные всем россиянам угощения, но при этом они имеют свою изюминку.



«Мордовия, как вы знаете, уделяет особое внимание развитию туризма. В связи с этим все больше, и больше россиян узнают о нашей национальную кухне. Гости, а также жители Саранска охотно посещают многочисленные рестораны и кафе, которые балует разнообразием блюд, притягивая в регион все новых, и новых туристов, - отметила заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина. - Стоит упомянуть и о создании в Саранске сети уличных точек питания под названием «Шумбра Чи». Мордовские лакомства уже сейчас можно купить прямо на улице в специальных фудтраках, колоритно расписанных национальными узорами».



