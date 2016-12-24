Глава Мордовии принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора

Глава Мордовии Артём Здунов 28 ноября принял участие в пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора - оно состоялось в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Центральная тема форума, посвящённого 30-летию образования организации, – «Настоящее и будущее Русского мира».



Всех участников форума приветствовал Президент России Владимир Путин. Он напомнил, в каких условиях появилась эта общественная организация - Всемирный русский народный собор.

«Мы помним, какое это было время – сложное, переломное для страны. Тогда собор смог объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, ученых, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твердой патриотической позиции, - сказал Президент. - Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой русский мир».



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры - все они участвуют в работе Собора.



Президент подчеркнул, что сегодня как никогда важно быть едиными и сплоченными, поддерживать друг друга. «У нас большая, многоликая страна, и в этом наша сила и потенциал», - сказал Владимир Путин.



На пленарном заседании говорили о том, что может сделать нас еще сильнее. Это наши традиционные духовно-нравственные и семейные ценности. Семье сейчас - повышенное внимание. Напомним, что Президент Владимир Путин объявил, что 2024 год в нашей стране будет Годом Семьи. «Большая, многодетная семья должна стать нормой для всех народов России», - сказал на пленарном заседании Собора глава государства.



Патриарх Кирилл поблагодарил Президента за внимание к вопросам семьи, выразил уверенность, что успешный опыт России как многонационального государства позволит нашей стране преодолеть все трудности. При этом предстоятель Русской православной церкви назвал аборты настоящим национальным бедствием.



Напомним, что Мордовия принимает самое активное участие в работе Всемирного русского народного собора. 27 ноября в храме Христа Спасителя в Москве под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание секции по демографии. Наша республика стала первым регионом в стране, где на законодательном уровне был введен запрет на склонение женщин к прерыванию беременности.

В настоящее время примеру Мордовии в этом направлении последовали и другие субъекты страны. На недавней сессии республиканского парламента принято постановление Государственного Собрания РМ об обращении к Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности и пропаганду абортов.