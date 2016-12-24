Мордовия представит обширную культурную программу на Международной выставке-форуме «Россия»

30 ноября, в День региона, на выставке-форуме «Россия» Мордовия представит масштабную культурную программу. Она будет насыщена национальным колоритом и гостеприимством. Все мероприятия объединит одна общая цель - показать уникальную национальную культуру республики.

Ярким событием станет гала-концерт финала XXVII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». За годы своего существования фестиваль стал настоящим региональным брендом. Его участники – самодеятельные и профессиональные творческие коллективы республики.

Также все желающие смогут увидеть Мордовскую свадьбу. Несколько столетий складывались традиции этого обряда, среди которых сватовство, выкуп невесты, национальный фольклор, и, конечно, самобытное убранство жениха и невесты.

Запланирована и концертная синтез-программа этнографической фольклорной группы «Мерема» и фольклорного ансамбля «Торама» с fashion-спектаклем студии показа национального костюма «ВАРМА». Все наряды созданы по мотивам этнической одежды мокшан и эрзян. Зрелищное представление расскажет о национальных традициях мордовского народа через призму современности.

На сцене Дома российской кухни пройдет гастрономическое представление и мастер-класс по приготовлению национальных блюд: мордовских пшенных блинов пачат, медвежьей лапы, пачат-бургера, сурской стерляди, мордовских пельменей цемарат. Также в программе мероприятия - дегустация продукции от производителей Мордовии, презентация туристских возможностей республики, фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» и т.д.

Кроме того, в течение всего дня гостям выставки будет представлена презентация ярких самобытных коллективов республики. В традиционных мордовских народных костюмах предстанут: фольклорный ансамбль «Торама», Старотеризморгский народный хор, фольклорный ансамбль «Келу» имени Г.И. Сураева-Королева, фольклорная группа «Мерема», творческие коллективы городского округа Саранск. Также поддержать регион в этот праздничный день приедут мордовские коллективы Москвы и Московской области: «Азорава», «Эх, мордовочка!», «Сияжар», «Эряма».

Завершит культурную программу гала-концерт «Мы вместе!». В нем примут участие ведущие творческие коллективы и деятели искусств Мордовии. Перед гостями и участниками выставки-форума выступят: Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина», фольклорные ансамбли «Келу» и «Торама», ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй», этнографическая фольклорная студия «Мерема», театр песни «Росичи» и группа «Земляки».