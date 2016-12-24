Артём Здунов возглавил секцию по демографии на XXV Всемирном Русском Народном Соборе

Глава Мордовии Артём Здунов принимает участие в XXV Всемирном Русском Народном Соборе, который проходит в Москве 27 - 28 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его тема - «Настоящее и будущее русского мира».

27 ноября в Храме Христа Спасителя состоялись тематические секции. Одну из них, посвященную демографии, возглавил Глава Мордовии. В работе секции приняли участие полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, руководители регионов, представители общественных и религиозных организаций, научного сообщества, в том числе сенатор от Мордовии Петр Тултаев, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Мордовия – первый регион в стране, где на законодательном уровне введен запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. В настоящее время примеру республики в этом направлении последовали и другие субъекты страны. На недавней сессии республиканского парламента принято постановление об обращении к Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности и пропаганду абортов.

Открывая работу секции, Артём Здунов подчеркнул важность выработки практических решений, направленных на повышение рождаемости.

«Социологические исследования показывают, что в основе принятия решения о рождении ребенка чаще всего лежат не доходы или жилищные условия, а уровень доверия женщины к своему избраннику. Ключевой вопрос – видят ли женщины в нас, мужчинах, отцов? – сказал Глава Мордовии. – Другой важный фактор - уверенность семьи в своем будущем и поддержке государства. Наша основополагающая задача – сформировать в обществе и на государственном уровне доверительную, дружелюбную среду для семей с детьми».

Глава республики рассказал об опыте региона, о принимаемых мерах поддержки. В частности, в республике расширены возможности использования материнского капитала, развивается инфраструктура образовательных учреждений – нет очереди при устройстве ребенка в детский сад.

Не менее значимое направление – учить детей культуре семейного общения, заботе о детях – эти навыки необходимо формировать с детского сада. «Дети должны понимать, что означает быть хорошей мамой и хорошим папой. Этому нужно учить», - подчеркнул руководитель Мордовии.

Также Артём Здунов отметил важность разработки корпоративных программ поддержки для женщин и семей с детьми.

На секции выступили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, медицинского сообщества, Русской православной церкви.

28 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится пленарное заседание Всемирного Русского Народного Собора.