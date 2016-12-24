В Мордовии отметили 40-летие республиканского поискового движения

23 ноября Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летаю поискового движения Мордовии. Республиканское патриотическое объединение «Поиск» ведет свою историю с Гузынской школы Большеберезниковского района, у истоков движения стоял Николай Кручинкин.



«Огромной потерей для всех нас, для всей республики стал уход из жизни вашего главного наставника, основателя поискового движения республики Николая Андреевича Кручинкина - человека, всегда молодого душой, - сказал Артём Здунов. - Долгие годы он отдавал себя этой работе, олицетворял поисковое движение Мордовии, на него равнялись и продолжают равняться многие поколения поисковиков. Прошу почтить память Николая Андреевича минутой молчания».



Сейчас «Поиск» - это мощнейшее республиканское патриотическое объединение, в составе которого 87 поисковых отрядов, действующих при школах, техникумах, вузах - всего более 1,4 тысячи человек.



«При непосредственном участии поисковиков издана Книги Памяти Республики Мордовия в 10 томах. В ней увековечены имена более 130 тысяч наших земляков, отдавших жизнь за Отечество», - сказал Глава Мордовии.



Ребята, которые прошли школу поискового движения, - настоящие патриоты.

«Это отчетливо показали события на Донбассе – еще до начала специальной военной операции, - отметил Артём Здунов. - Многие поисковики Мордовии в 2014 году отправились добровольцами на защиту русского мира и народа Донецкой Народной Республики. Одним из первых был Григорий Дмитриевич Сурайкин – командир поискового отряда «Патриот» при Ичалковском педагогическом колледже. Он погиб, отдал самое дорогое - свою жизнь - во имя защиты нашей Родины.

Самого глубокого уважения заслуживают участники поискового движения, которые сегодня на передовой, плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию. Пожелаем им победного возращения домой! Со своей стороны хочу заверить: мы обязательно продолжим поддержку поискового движения, работу по военно-патриотическому воспитанию, пропаганде воинской славы Отечества».



Поисковиков поздравили также депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, председатель Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Цыганок.