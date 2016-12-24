Мордовия получит почти 6 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений

Мордовия получит почти 6 млн рублей на защиту территорий от сезонных паводков и наводнений. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства направят на ремонт гидротехнических сооружений. Это позволит защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

Финансирование выделят по федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».