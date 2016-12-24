Мордовия получит почти 6 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Мордовия получит почти 6 млн рублей на защиту территорий от сезонных паводков и наводнений. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства направят на ремонт гидротехнических сооружений. Это позволит защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.
Финансирование выделят по федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
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Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
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