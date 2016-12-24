Глава Мордовии провел совещание по кадровому обеспечению предприятий промышленности

22 ноября Артём Здунов провел расширенное совещание по вопросам кадровой политики региона, в котором приняли участие члены кабинета министров и руководители ведущих предприятий республики.

Глава Мордовии подчеркнул: «Поговорим о балансе трудовых ресурсов в республике. Ситуация серьезно поменялась – раньше боролись с безработицей, сейчас – с нехваткой кадров. Обсудим, что происходит в реальном секторе, и какие меры нужно предпринять, каких специалистов и сколько подготовить, чтобы решить проблему».

Не секрет, что сейчас Мордовия, особенно ее промышленный сектор, испытывает существенный кадровый голод. Нехватка специалистов есть практически на каждом предприятии региона, а на некоторых она достигает тысячи работников. При этом наиболее востребованными остаются квалифицированные рабочие: электромонтер, слесарь, токарь, фрезеровщик, сварщик, а также специалисты с навыками работы с цифровыми технологиями.

Было отмечено, что дисбаланс на рынке труда опосредованно влияет на уровень заработных плат – рост к уровню прошлого года составил более 123%. Сейчас средний уровень заработной платы на заводах Мордовии превышает 58 тысяч рублей, а на 12 предприятиях – 70 тысяч рублей.

Среди факторов, отрицательно влияющих на ситуацию, были отмечены и условия труда – на ряде производств региона они достаточно сложные. Своим опытом и практиками, давшими положительные результаты, поделились руководители крупнейших компаний республики.

На «Рузхиммаше» большое внимание уделяется обучению и переобучению кадров для предприятия. Целая программа внедрена для привлечения на малую родину вахтовиков.

«Наше производство – это тяжелое машиностроение, условия непростые. Но люди для нас на первом месте, мы стараемся создать условия – это и достойная оплата труда, и предоставление санаторно-курортного отдыха, соцпакет и многое другое», - рассказал управляющий директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин.

За год удалось существенно улучшить ситуацию с кадрами на ПАО «Электровыпрямитель». На это повлияло повышение зарплат, пересмотр системы наставничества, сотрудничество с МГУ им. Н. П. Огарева и учреждениями СПО, проведение акции «Приведи друга».

Производственники отметили и важность вовлечения подрастающего поколения в жизнь предприятий республики: к окончанию школы молодые люди должны знать о производственных площадках региона, понимать – в родной республике есть надежные высокооплачиваемые рабочие места.

Успешным опытом заинтересованности предприятия в обучении и переобучении кадров поделился руководитель Саранского телевизионного завода. Был заключен контракт с техникумом на целевое обучение станочников – это позволило принять на работу более 100 специалистов, которые были в большом дефиците.

В этой связи ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко подчеркнул: за два года вуз открыл 15 программ обучения, заключено более 4 тысяч договоров целевого обучения. Компании, которые вкладывают собственные средства в обучение людей, оборудуют нужные им лаборатории, выплачивают стипендии – получают квалифицированных специалистов.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин рассказал о стратегии, которую вырабатывает ведомство. Она касается внедрения региональным центром компетенций дополнительной программы по оценке HR-функций на предприятиях с выработкой рекомендаций по совершенствованию работы. Прорабатывается вопрос строительства жилья для работников промпредприятий региона – заинтересованность уже есть, а также привлечения иностранной рабочей силы.

Особое внимание будет уделено молодежи. «У представителей «поколения Z» другое восприятие и ценности – мы не совсем погружены в их мир. Поэтому определены эксперты, будет отдельная программа по профориентации для этой категории», - отметил Игорь Губайдуллин.

Один из важных факторов, который отметили сразу несколько руководителей предприятий, - популяризация специальностей простых тружеников, повышение значимости человека труда. Несколько руководителей предприятий, приехавших в Мордовию из крупных городов, отметили: республика и ее столица имеют целый ряд преимуществ перед мегаполисами, об этом нужно рассказывать, популяризировать жизнь в регионе.

«Нам предстоит найти большое количество работников под реализацию всех наших инвестпроектов. Это и молодые люди со студенческой скамьи, и наши земляки, работающие вахтой, - мы должны их заинтересовать, и иностранные граждане. Региональному Правительству поручаю вести постоянный контроль этой темы. Будем бороться за наши кадры», - подытожил Артём Здунов.