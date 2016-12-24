Молодежную политику в МГУ им. Н. П. Огарева возглавит новый проректор

С 20 ноября в должность проректора по молодежной политике Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева вступил Александр Астафьев, ранее занимавший должность директора департамента по управлению делами ректора вуза.

В 2012 году Александр Александрович окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. С 2017 года стал заместителем начальника отдела Центра подготовки и выпуска официальной информации Федерального института промышленной собственности.

В 2020 году возглавил группу планирования Департамента по реализации проектов развития детей и молодежи союза «Молодые профессионалы».

С 2021 года работал специалистом Департамента оценки компетенций и квалификаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства». В январе 2022 года Александр Астафьев переехал в Мордовию, где до назначения проректором работал директором департамента по управлению делами ректора МГУ им. Н.П. Огарева.

В качестве проректора по молодежной политике Александр Александрович будет заниматься реализацией направлений государственной молодежной политики в вузе, созданием условий для раскрытия потенциала студентов через внеучебную деятельность в направлениях творчества, спорта, предпринимательства, проектной деятельности, лидерства. Будет курировать вопросы гражданско-патриотического воспитания, развития карьеры выпускников, участия студентов в федеральных молодежных форумных кампаниях и др.

Александр Романов, ранее занимавший должность проректора по молодежной политике, перешел на работу в АНО «Россия — страна возможностей».