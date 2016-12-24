Житель Саранска получил полумиллионную компенсацию за повреждение автомобиля из-за выбоины на дороге

По информации Службы судебных приставов Мордовии, сотрудники ведомства взыскали компенсацию материального ущерба в пользу автомобилиста, чья иномарка сильно пострадала в ДТП из-за колдобины на проезжей части.

Авария произошла летом в Зубово-Полянском районе. Водитель авто влетел в образовавшуюся на дороге выбоину, пределы которой превышали требования ГОСТ, после чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП произошла гибель транспортного средства - его восстановление было экономически не целесообразно.

Владелец иномарки обратился с иском в суд к организации, которая отвечает за содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии. Мужчина требовал взыскать с ответчика разницу между причиненным ему размером ущерба и произведенной страховой выплатой. Фемида удовлетворила требования автомобилиста и постановила взыскать в его пользу более полумиллиона рублей.

Судебные приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства. В пятидневный срок, установленный законом для добровольного исполнения требований, предприятие сумму задолженности не погасило. Затягивание сроков привело к дополнительным расходам — судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в 40 тысяч рублей. Только после этого обществом с ограниченной ответственностью была разом погашена вся сумма долга вместе со сбором.