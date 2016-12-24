Юрий Поляков поздравил участковых уполномоченных полиции со 100-летием со дня образования службы

17 ноября Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником.

17 ноября 1923 года приказом начальника Центрального административного управления НКВД РСФСР объявлена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный документ положил начало формированию института участковых уполномоченных полиции, который в настоящее время по праву занимает одно из ведущих мест в системе органов внутренних дел России.

Как отметил Юрий Поляков, являясь связующим звеном с населением и выполняя обязанности практически по всем направлениям полицейской деятельности, участковые вносят огромный вклад в укрепление общественного порядка и борьбу с преступностью, являются надежной защитой конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств непосредственно по месту жительства.

В текущем году участковыми уполномоченными полиции республики выявлено 865 преступлений различных категорий и пресечено 7305 правонарушений, рассмотрено более 55 тысяч обращений граждан. Осуществляется адресная профилактическая работа в отношении 4900 лиц, состоящих на профилактических учетах в ОВД, а также в отношении 2924 ранее судимых лиц, находящихся на списочном контроле. За 10 месяцев 2023 года на различные виды профилактического учета в органах внутренних дел поставлено 720 лиц.

Генерал-майор полиции выразил слова благодарности ветеранам службы, чьи славные традиции бережно сохраняет и преумножает молодое поколение сотрудников.

На мероприятии были награждены особо отличившиеся сотрудники. В завершении Министр выразил благодарность личному составу за добросовестный, самоотверженный труд, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности.