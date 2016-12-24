В Саранске откроется первый семейный Многофункциональный центр

В столице Мордовии полным ходом идет ремонт помещения будущего семейного МФЦ, который будет функционировать на базе приюта «Надежда» (Саранск, ул. Сущинского, 10). Его открытие запланировано на конец этого года.



Мордовия стала участником пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В отделении «Семейный МФЦ» будут функционировать:

- служба первичного приема семей

- служба оказания социальных услуг и социального сопровождения

- служба экстренной психологической помощи и экстренного реагирования

- профи-студия «МастерОк»

- студия семейного творчества.

В семейном МФЦ будет создана благоприятная, комфортная атмосфера для семей с детьми, которые в режиме «одного окна» смогут получить консультации по самым разным вопросам и быть принятыми на социальное сопровождение.