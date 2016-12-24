Заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова передала личную «Ниву» бойцам СВО

Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Наталья Долматова, заместитель председателя Госсобрания Мордовии, передала свою личную «Ниву» нашим бойцам. Машина в отличном состоянии, и, безусловно, очень пригодится нашим ребятам.

Уважаемая Наталья Владимировна! Большое спасибо за то, что Вы есть! Горжусь нашими добрыми отношениями!»