Заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова передала личную «Ниву» бойцам СВО

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Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Наталья Долматова, заместитель председателя Госсобрания Мордовии, передала свою личную «Ниву» нашим бойцам. Машина в отличном состоянии, и, безусловно, очень пригодится нашим ребятам.

Уважаемая Наталья Владимировна! Большое спасибо за то, что Вы есть! Горжусь нашими добрыми отношениями!»

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