Заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова передала личную «Ниву» бойцам СВО

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Наталья Долматова, заместитель председателя Госсобрания Мордовии, передала свою личную «Ниву» нашим бойцам. Машина в отличном состоянии, и, безусловно, очень пригодится нашим ребятам.
Уважаемая Наталья Владимировна! Большое спасибо за то, что Вы есть! Горжусь нашими добрыми отношениями!»
Поделиться в соц. сетях:
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова