В Саранске ограничат движение транспорта по мосту через Блохинский ручей

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По информации городской Администрации, в период выполнения ремонтных работ с 15 по 18 ноября 2023 года с 08:00 до 19:00 ежедневно будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на мосту через Блохинский ручей с выходом на ул. Пушкина.
Ранее сообщалось, что работники муниципального предприятия «СпецСервис» заменят металлический настил проезжей части моста, отремонтируют барьерное ограждение, поставят новые перила и покрасят все металлические элементы сооружения.
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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