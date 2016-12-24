В Саранске ограничат движение транспорта по мосту через Блохинский ручей

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По информации городской Администрации, в период выполнения ремонтных работ с 15 по 18 ноября 2023 года с 08:00 до 19:00 ежедневно будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на мосту через Блохинский ручей с выходом на ул. Пушкина.

Ранее сообщалось, что работники  муниципального предприятия «СпецСервис» заменят металлический настил проезжей части моста, отремонтируют барьерное ограждение, поставят новые перила и покрасят все металлические элементы сооружения.

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