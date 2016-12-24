Артём Здунов возглавит демографическую секцию XXV Всемирного Русского Народного Собора

13 ноября Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в совещании по подготовке к XXV Всемирному Русскому Народному Собору.

Напомним, что юбилейный Всемирный Русский Народный Собор состоится 27 - 28 ноября в Москве. Главная тема мероприятия - «Настоящее и будущее русского мира». Планируется обсуждение миссии русского народа, ответов на вызовы времени, а также жизни современной русской семьи.

27 ноября в Храме Христа Спасителя и на других площадках пройдут тематические секции, а 28 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится пленарное заседание. Делегацию Мордовии на Всероссийском Русском Народном Соборе возглавит Глава республики Артём Здунов, утвержденный председателем демографической секции.

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев отметил, что Мордовия – первый регион в стране, где на законодательном уровне введен запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. В настоящее время примеру республики в этом направлении последовали уже 10 субъектов страны.

«Всемирный Русский Народный Собор – это важное событие в общественно-политической и духовной жизни нашей России», - подчеркнул руководитель нашей республики.

Артём Здунов обозначил основные направления работы демографической секции. В первую очередь – это роль и место семьи в российском обществе, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, новые концепции демографической семейной политики и воспитание молодого поколения на основе стандарта семьи в традиционном российском понимании.

Одной из центральных тем станет защита семьи, материнства и детства. Мордовия поделится положительным опытом в формировании дружелюбной атмосферы в обществе для семей с детьми, в том числе в информационном поле, перенастройке комплекса мер соцподдержки, мотивации к созданию больших многодетных семей.

В республике есть существенные наработки в этом направлении: многодетным семьям предоставляются земельные участки, внедряются новые инструменты поддержки при поступлении детей в вузы и организации СПО, оказывается помощь при посещении спортивных и культурных учреждений, в обеспечении школьным питанием, внедряется социальная карта.

Особое внимание будет уделено масштабированию проекта по доброжелательному отношению к беременным «Здравствуй, мама». Он вошел в топ-10 лучших инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив, был представлен Президенту страны и поддержан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.