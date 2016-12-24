Артём Здунов отметил вклад сотрудников МВД в инвестиционную и туристическую привлекательность Мордовии

В МВД по Республике Мордовия состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и вручил наиболее отличившимся государственные награды.

Руководитель республики отметил весомый вклад сотрудников МВД в развитие региона, сохранение стабильной и контролируемой оперативной обстановки. Причем высоких результатов оперативно-розыскной деятельности удается достигать в условиях меняющейся криминальной среды и нарастающих угроз общественной безопасности.

«Во многом этому способствует наше продуктивное сотрудничество в рамках Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии, Координационного совещания правоохранительных органов. Продолжим укреплять уровень доверия и взаимодействия, решая задачи, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии напомнил, что в текущем году в республике проведено свыше 4 тысяч массовых мероприятий, в том числе международного и межрегионального уровня. Благодаря слаженной и четкой работе сотрудников полиции все прошло без происшествий, наш регион подтвердил статус безопасного, доброжелательного к гостям, а это напрямую влияет на его туристическую и инвестиционную привлекательность.

«Предприниматели возвращаются в республику, выбирают Мордовию для ведения бизнеса - это очень важно», - сказал Артём Здунов. Он также поблагодарил сотрудников ведомства за помощь в сопровождении гуманитарных грузов, работу по противодействию организованной преступности, соблюдению миграционного и антикоррупционного законодательства.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков в своем выступлении сказал: « В этот день каждый из сотрудников особо осознает общественную значимость избранной профессии и испытывает чувство гордости за нее». В числе важнейших задач, поставленных перед службой руководством страны, он отметил надежное обеспечение общественной безопасности, беспощадную борьбу с экстремизмом, с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышение уровня безопасности на дорогах и выявление экономических преступлений.

Юрий Поляков также обратил внимание на высокий уровень взаимодействия всего правоохранительного блока и контрольно-надзорных органов Мордовии с органами власти и управления региона.

В этот день более 50 полицейских получили Благодарности, Почетные грамоты, Нагрудные знаки за добросовестное исполнение служебных обязанностей, также были присвоены очередные специальные звания. Кроме того, Глава Мордовии вручил семьям полицейских жилищные сертификаты.

На торжественном мероприятии награды получили дети сотрудников органов внутренних дел – победители конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий состоялось вручение ключей от 11 служебных автомобилей, которые поступили в УГИБДД МВД по РМ. Полученные транспортные средства позволят стражам порядка быстрее и качественнее реагировать на заявления и обращения граждан.