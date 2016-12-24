В саранском Центре визуального искусства пройдет Международный студенческий фестиваль кино ВГИК

В этом году темой фестиваля стали «Глобальные ценности». Это значит, что все его участники – и организаторы, и конкурсанты – будут говорить на самые актуальные темы, используя язык кино!



На международный конкурс поданы заявки от молодых авторов кино из Китая, Индии, Бельгии, Черногории, Ирана, Индонезии, Германии, Словении, Гватемалы, Аргентины. В списке участников – кинематографисты Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Армении, Таджикистана, Сенегала, Испании, Грузии, Непала, Мексики и других стран.

14 ноября, 14:00 - Программа короткого метра подростков (12+)

15 ноября, 14:00 - Программа короткого метра для студентов и взрослых (16+)

16 ноября, 14:00 - Программа короткого метра для детей (0+)



Вход свободный!

После просмотра необходимо будет дать оценку каждому из фильмов.