В саранском Центре визуального искусства пройдет Международный студенческий фестиваль кино ВГИК

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В этом году темой фестиваля стали «Глобальные ценности». Это значит, что все его участники – и организаторы, и конкурсанты – будут говорить на самые актуальные темы, используя язык кино!
На международный конкурс поданы заявки от молодых авторов кино из Китая, Индии, Бельгии, Черногории, Ирана, Индонезии, Германии, Словении, Гватемалы, Аргентины. В списке участников – кинематографисты Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Армении, Таджикистана, Сенегала, Испании, Грузии, Непала, Мексики и других стран.
14 ноября, 14:00 - Программа короткого метра подростков (12+)
15 ноября, 14:00 - Программа короткого метра для студентов и взрослых (16+)
16 ноября, 14:00 - Программа короткого метра для детей (0+)
Вход свободный!
После просмотра необходимо будет дать оценку каждому из фильмов.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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