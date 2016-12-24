Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов внутренних дел

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – это не только служение закону и защита общественной безопасности, но и огромный вклад в развитие нашего государства. Вы ежедневно сталкиваетесь с трудностями и опасностями, но, несмотря на это, остаётесь верными своему призванию и с честью исполняете свой долг.
Время ставит перед вами новые вызовы. Сегодня одна из важнейших задач – противодействие правонарушениям в сфере информационных технологий. Нужно сделать всё, чтобы поставить заслон IT-преступникам, и наши граждане чувствовали себя спокойно и защищённо.
Выражаю искреннюю признательность сотрудникам регионального МВД, которые сегодня стоят на защите южных рубежей нашего государства, служат в территориальной системе МВД РФ новых регионов и вносят большой вклад в её интеграцию в правоохранительную систему нашей страны.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегком труде. Пусть каждый день приносит вам уверенность в правильности вашего выбора и гордость за работу. С праздником!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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