Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа – это не только служение закону и защита общественной безопасности, но и огромный вклад в развитие нашего государства. Вы ежедневно сталкиваетесь с трудностями и опасностями, но, несмотря на это, остаётесь верными своему призванию и с честью исполняете свой долг.

Время ставит перед вами новые вызовы. Сегодня одна из важнейших задач – противодействие правонарушениям в сфере информационных технологий. Нужно сделать всё, чтобы поставить заслон IT-преступникам, и наши граждане чувствовали себя спокойно и защищённо.

Выражаю искреннюю признательность сотрудникам регионального МВД, которые сегодня стоят на защите южных рубежей нашего государства, служат в территориальной системе МВД РФ новых регионов и вносят большой вклад в её интеграцию в правоохранительную систему нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегком труде. Пусть каждый день приносит вам уверенность в правильности вашего выбора и гордость за работу. С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов