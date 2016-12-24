Артём Здунов открыл стенд Республики Мордовия на выставке «Россия»

4 ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия» с участием всех субъектов страны. Выставка будет работать до 12 апреля, она призвана показать все многообразие, историю, традиции и достижения нашей Родины.

Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба, затем продолжилась спектаклем «1000 первых» на главной уличной сцене.

Глава Мордовии Артём Здунов открыл на выставке стенд нашей республики. В центральной части стенда - Великое древо, символ всего мироздания, символ республики. Корни Великого древа — это история и традиции. Ствол — это наши люди, которыми мы очень гордимся. Летчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, непобедимый адмирал Федор Ушаков, Патриарх Никон, всемирно известный скульптор Степан Эрьзя, художник радости Федот Сычков. В порталах древа можно погрузиться в мир мордовского народа, примерить традиционные национальные костюмы или прогуляться по главным достопримечательностям республики.

На открытии стенда республики выступил этно-арт-театр Мордовии «Варма» - победитель и призер многочисленных международных и всероссийских фестивалей в области художественно-творческой деятельности и конкурсов высокой моды, одна из жемчужин творческих объединений Мордовии и России. Арт-коллекции «Вармы» создаются на основе традиционной одежды мокшан и эрзян, это творческий синтез модельеров, визажистов, хореографов, режиссеров.

На стенде ежедневно будет много интересного – будут рассказывать о достижениях региона и самобытной мордовской культуре: она и в музыке, и в языках, и в национальном костюме эрзян и мокшан, и в работах мастеров. На всю страну известны тавлинская деревянная игрушка, урусовские валенки, теньгушевская семицветка.

Мордовия славится вкусными и полезными продуктами. Мы занимаем первое место в стране по производству яиц на душу населения, третье место – по производству молока, четвертое – по производству мяса.

Мордовия - лидер в стране по органическому земледелию. Республика обеспечивает лекарственную безопасность страны - производит субстанции для новейших антибиотиков, противовирусных средств, жизненно необходимых лекарств. С советских времен Мордовия была и остается центром света, светотехнической промышленности, силовой электроники. Мы занимаем первую строчку в промышленном вагоностроении, единственные на территории ЕврАзЭС производители оптического волокна. У нас есть уникальный промысел – добыча и обработка мореного дуба.

«Мы достойно заявили о себе на выставке «Россия», - сказал на открытии стенда Артём Здунов. - Я бы хотел выразить всем слова признательности, что вы пришли сюда. Мы будем работать пять месяцев, придумывать новое, чтобы вам было интересно. Приезжайте посмотреть на наш павильон и привозите сюда друзей».

Лидер Мордовии особо подчеркнул, что выставка организована по инициативе Президента России, и она по-настоящему уникальна.

«Школьники должны обязательно побывать здесь – одно посещение расскажет больше любых учебников истории, географии, экономики», - сказал Артём Здунов.

Выставка на ВДНХ ждет вас - она будет работать ежедневно, кроме понедельника. Вход - бесплатный.