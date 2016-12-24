В Мордовии развивают Центр по производству композитных материалов

В Доме Республики состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с руководством Композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Обсудили ряд конкретных проектов, над реализацией которых компания готова работать совместно с республикой.

Композитный дивизион Росатома занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна и изделий на его основе, оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью.

На встрече речь шла о развитии Центра композитных материалов в Мордовии. «Площадка очень перспективная, планируем развивать ее, том числе в коллаборации с республиканскими образовательными учреждениями, Технопарком. Рассматриваем возможность создания на этой базе крупнейшего в России центра, который будет заниматься производством конечного инновационного продукта на основе пултрузионных технологий. В текущем году мы уже изготавливаем и поставляем нашим клиентам уникальные изделия – например, конструкционные композитные материалы для строительства пешеходных и автомобильных мостов», - рассказал главе региона заместитель генерального директора - директор по капитальному строительству Дивизиона Денис Максимов.

Стоит отметить, что многие высокотехнологичные продукты, производимые компанией – импортозамещающие и конкурентоспособные на мировом рынке.

Обсудили на встрече и планы по созданию обучающего центра в Мордовии для подготовки высококвалифицированных специалистов в композитной отрасли – потребность в них очень высока. Представители Композитного дивизиона Росатома выразили серьезную заинтересованность в реализации совместных образовательных программ с профильными институтами Мордовского госуниверситета.

Артём Здунов поручил участвующему во встрече заместителю Председателя Правительства Мордовии Батыру Эмееву совместно с промышленным блоком регионального кабмина детально проработать практическую реализацию планов инвестора в республике.