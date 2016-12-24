В столице Мордовии обновят мост через Блохинский ручей

По информации Администрации города, работники муниципального предприятия «СпецСервис» заменят металлический настил проезжей части моста, отремонтируют барьерное ограждение, поставят новые перила и покрасят все металлические элементы сооружения.

Мост с выходом на улицу Пушкина был построен в 1990 году, его длина составляет около 10 метров.



Срок окончания работ по контракту определен до конца этого года.