В столице Мордовии обновят мост через Блохинский ручей

Наш город

По информации Администрации города, работники  муниципального предприятия «СпецСервис» заменят металлический настил проезжей части моста, отремонтируют барьерное ограждение, поставят новые перила и покрасят все металлические элементы сооружения.

Мост с выходом на улицу Пушкина  был построен в 1990 году, его длина составляет  около 10 метров.

Срок окончания работ по контракту определен до конца этого года.

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