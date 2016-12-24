В столице Мордовии обновят мост через Блохинский ручей

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
По информации Администрации города, работники муниципального предприятия «СпецСервис» заменят металлический настил проезжей части моста, отремонтируют барьерное ограждение, поставят новые перила и покрасят все металлические элементы сооружения.
Мост с выходом на улицу Пушкина был построен в 1990 году, его длина составляет около 10 метров.
Срок окончания работ по контракту определен до конца этого года.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова