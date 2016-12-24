Артём Здунов возглавил наблюдательный совет регионального отделения Российского общества «Знание»

31 октября в Доме Республики состоялось общее собрание Мордовского регионального отделения Российского общества «Знание». В нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный, руководители министерств и ведомств, научных и образовательных организаций, представители бизнес-сообщества, лидеры некоммерческих общественных организаций.



На собрании был утвержден наблюдательный совет регионального отделения общества «Знание» и избраны его руководители - возглавил совет Глава Мордовии Артём Здунов, его заместителем стал ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.



Глава Мордовии подчеркнул важность работы просветительского общества, главной его аудиторией должна быть молодежь. «Вопросы воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической правды, получения достоверных знаний особенно важны в настоящее время», - подчеркнул Артём Здунов.



Напомним, региональное отделение общества было открыто в марте 2021 года, за это время в республике проведено множество просветительских проектов, форумов, марафонов. В ноябре прошлого года на площадке педагогического университета открыта телестудия общества «Знание».

С сентября этого года филиал регионального отделения заработал в Мордовском государственном университете. В сентябре в регионе успешно прошла Всероссийская акция «Поделись своим знанием»: в Саранске и районах Мордовии было проведено более 100 лекций - их слушателями стали свыше полутора тысяч человек.



В республике создан пул лекторов общества «Знание». Он представлен экспертами в различных областях – учеными, государственными и общественными деятелями, представителями сферы культуры и спорта, предпринимателями. По линии общества «Знание» в республику постоянно приезжают известные федеральные лекторы – деятели науки, искусства, бизнеса. Их личный пример побуждает молодежь стремиться к знаниям и постигать науку.



Сейчас регион готовится к участию в международной выставке «Россия» на ВДНХ, генеральным партнером образовательной программы которой выступит Российское общество «Знание». Через несколько дней делегация нашей молодежи примет участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», который стартует 4 ноября, в день открытия выставки.



Артём Здунов поблагодарил общество «Знание» за внимание к патриотической тематике и вопросам специальной военной операции. Благодаря этому у наших школьников и студентов есть возможность услышать и увидеть военных, волонтеров, спортсменов, путешественников, журналистов, врачей, людей других профессий.



Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный отметил хорошую работу регионального отделения, а также рост доверия к обществу «Знание» как к главной просветительской площадке страны.



Председатель Мордовского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор МГПУ имени М.Е. Евсевьева Марина Антонова рассказала об основных направлениях работы, поблагодарила Главу Мордовии за личное участие в федеральных и региональных проектах.



Также на общем собрании были избраны делегаты на IV съезд Российского общества «Знание» - ими стали председатель регионального отделения Марина Антонова и член совета регионального отделения Наталья Долматова.