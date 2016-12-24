Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Поддержали инициативу Председателя Фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой– в Мордовии 2-3 ноября пройдет диспансеризация ветеранов СВО. Бойцы, вернувшиеся домой, смогут пройти бесплатное медобследование и диагностику. При выявлении заболеваний – лечение, в том числе – высокотехнологичная медпомощь.
Диспансеризация на контроле регионального Минздрава и филиала Фонда. С ветеранами всегда на связи соцкоординаторы. Но если возникнут вопросы, их можно задать по телефонам: 39-28-63; 39-28-85; 39-28-60, в будние дни с 9:00 до 18:00.
Вовремя получить необходимое лечение и поддержку - это важно!»
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Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
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