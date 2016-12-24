2 ноября в Саранске пройдут гастроли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. На сцене Государственного русского драматического театра РМ гости представят спектакль «Я Zнаю праVду» (16+)



В основу постановки положены материалы книги «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В ней собраны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов.



В спектакль включены также собранные режиссером Аллой Ульяновой истории жителей освобожденных населенных пунктов. Главные герои спектакля – реальные люди, жители Донецкой Народной Республики, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов, которые рассказывают без прикрас свои личные истории.





