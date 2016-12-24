Мордовия и Беларусь займутся реализацией совместных проектов

19 октября в Минске Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем. На встрече обсудили конкретные шаги по направлениям двухстороннего сотрудничества. В частности, речь шла об увеличении объема потребления мордовского оптоволокна предприятиями кабельной промышленности Республики Беларусь, развитии промышленной кооперации, сотрудничестве в сфере биотехнологий, открытии прямого авиасообщения между Саранском и Минском.



Леонид Заяц, открывая встречу, подчеркнул важность укрепления взаимодействия с российскими регионами в условиях международной обстановки.



«России и Беларуси нужно кооперироваться, чтобы делать соответствующий ответ на выпады Запада и США. Я знаком с предприятиями и достижениями Мордовии. Вы побывали на наших предприятиях. Мы имеем возможность усилить сельскохозяйственный парк Мордовии нашей техникой, можем предоставить на рынок вашей республики пассажирский, грузовой транспорт, коммунальный. Кроме того, предусматриваем реализацию совместных проектов на базе ваших предприятий», - отметил он.



«Мы предложим условия, выгодные для вас: у нас есть необходимые производственные площадки, особая экономическая зона, ТОСЭР, кадры. Окажем полную поддержку бизнесу», - сказал Артём Здунов.



Большой потенциал у сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Леонид Заяц отметил, в частности, возможность организовать взаимодействие в растениеводстве, семеноводстве, племенном животноводстве.



Глава республики подчеркнул: Мордовия заинтересована в дальнейшем развитии инвестиционного, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Республикой Беларусь. «Мы максимально открыты для взаимодействия с белорусскими партнерами. Будем работать вместе и становиться сильнее», - сказал он.