В Доме Республики состоялась церемония награждения государственными наградами

Высокий профессионализм, ответственность, преданность делу и любовь к своей стране - такими словами можно охарактеризовать тех, кто собрался 24 августа в Доме Республики на церемонию награждения государственными наградами. Представители самых разных профессий, в том числе врачи, водители, механизаторы, работники органов местного самоуправления, военнослужащие - без них невозможна ни мирная жизнь, ни ратный подвиг.

Врачи Мордовии уже неоднократно выезжали в новые регионы работать, в том числе в военных госпиталях. Так, знаком отличия «За смелость и отвагу» награждена Ирина Дьячкова - врач-хирург Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова. Медалью Луки Крымского награждены медработники Республиканской клинической больницы - врач-хирург Сергей Брындин и медсестры Александра Венчакова и Елизавета Клипикова. «Это был наш осознанный выбор, родные нас в этом решении поддержали. По-другому мы не могли поступить», - говорят они.

Знаком отличия «За смелость и отвагу» награждены Сергей Павлов и Роман Филин - они спасли тонувших людей.

Орденом Славы III степени награжден Иван Пиксин - ученый, профессор кафедры госпитальной хирургии МГУ имени Н.П. Огарева.

И, конечно, высокие государственные награды были вручены участникам специальной военной операции. Каждый из награжденных достоин самых добрых слов, уважения и признания. Всех их поблагодарил Глава республики.

«Республика Мордовия вместе со всей страной наращивает трудовой ритм. При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы укрепляем экономику и социальную сферу, науку, оказываем поддержку участникам специальной военной операции, новым регионам России. Традиционно Мордовия обеспечивает продовольственную безопасность страны. Вместе мы провели множество масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.

Это большой труд, труд каждого из вас, - сказал Артём Здунов. - Два дня назад мы отмечали День Государственного флага. Это важнейший праздник для всех, кто чтит свои корни, традиции и память героев, кто предан родной земле, верит в нее и связывает будущее с великой Россией. Именно государственный флаг объединяет представителей всех национальностей, религий, социальных групп, политических партий и общественных организаций. Хочу поприветствовать в этом зале участников и ветеранов СВО. Благодарю вас за преданную службу Родине и патриотизм.

Рад видеть наших мужественных врачей. Выражаю слова благодарности всему медицинскому сообществу Мордовии за оперативность и неравнодушие. Благодарю наших ученых, тружеников промышленных и сельскохозяйственных предприятий, работников государственного управления и науки».

Также Глава республики поблагодарил всех, кто оказывает помощь Каланчакскому району Херсонской области, над которым взяла шефство Мордовия. «Это очень важно сейчас - показать наше единение», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии пожелал всем награжденным и их семьям дальнейших успехов на благо родной страны.