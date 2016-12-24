В Саранске на перекрестке улиц Саранская – Старопосадская временно отключат светофор

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По информации городской Администрации, с 24 до 26 августа на перекрестке улиц Саранская – Старопосадская будет временно отключен светофор в связи с его заменой.

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