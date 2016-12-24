В Мордовии вышла азбука на эрзянском языке

Знай наших!
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Мордовское книжное издательство выпустило в свет книгу для детей на эрзянском и русском языках - «Азбукась стихсэ»/«Азбука в стихах».
Автор детского издания - заслуженный поэт Мордовии Геннадий Гребенцов. Книга станет прекрасным помощником детям в изучении алфавита, а яркие картинки и забавные стишки на каждую букву познакомят ребенка с эрзянскими и русскими словами.
Тираж издания - 300 экземпляров. Приобрести азбуку можно в книжных магазинах «Масторава» (пр. Ленина, 18 и ул. Ботевградская, 18).
Напомним, ранее в апреле этого года издательство выпустило в свет «Азбуку в стихах» на мокшанском и русском языках. Автор книги - народный писатель Мордовии Рая Орлова.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции