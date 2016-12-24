В Мордовии вышла азбука на эрзянском языке

Мордовское книжное издательство выпустило в свет книгу для детей на эрзянском и русском языках - «Азбукась стихсэ»/«Азбука в стихах».

Автор детского издания - заслуженный поэт Мордовии Геннадий Гребенцов. Книга станет прекрасным помощником детям в изучении алфавита, а яркие картинки и забавные стишки на каждую букву познакомят ребенка с эрзянскими и русскими словами.

Тираж издания - 300 экземпляров. Приобрести азбуку можно в книжных магазинах «Масторава» (пр. Ленина, 18 и ул. Ботевградская, 18).

Напомним, ранее в апреле этого года издательство выпустило в свет «Азбуку в стихах» на мокшанском и русском языках. Автор книги - народный писатель Мордовии Рая Орлова.