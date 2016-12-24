В Мордовии увеличат республиканский материнский капитал

21 августа в Саранске прошло заседание республиканского Правительства, в котором принял участие прокурор Мордовии Сергей Лапин.

Премьер-министр Дмитрий Поздняков поблагодарил членов кабинета министров и глав муниципалитетов, принимавших активное участие в подготовке и проведении II Всероссийского форума финно-угорских народов и Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!».

«Все мероприятия прошли на высоком уровне, в штатном режиме. Эти масштабные, идейно насыщенные события имеют большое значение, как для нашей республики, так и для представителей 51 региона страны, приехавших в Мордовию», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

Первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Вячеслав Томилин доложил о проекте правового акта, направленного на поддержку семей с детьми. Документ предусматривает индексацию с 1 января 2024 года республиканского материнского (семейного) капитала: его размер составит 130 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, 156 тысяч рублей при рождении четвертого ребенка, 195 тысяч рублей – на пятого и последующих детей.

Исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Иван Петуров проинформировал присутствующих о внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия».

Министр финансов Сергей Тюркин доложил о проекте нормативно-правового акта, которым предусматривается поощрение муниципалитетов, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала в 2022 году. Дополнительные денежные средства получат Дубенский, Ичалковский, Ромодановский, Чамзинский районы и городской округ Саранск.