Администрация Саранска устроила опрос среди горожан по изменению схемы движения автобуса №20

Как отмечается в информации саранской мэрии, чтобы организовать транспортную доступность микрорайона «Юбилейный», сейчас рассматривается внесение изменений в схему движения автобуса №20.

По предлагаемым изменениям, с ул. Волгоградской автобус №20 повернет на ул. Севастопольскую с выходом на ул. А. Невского и в обратном направлении по этому же маршруту. Администрация города готова внести изменения, но только с учетом мнения жителей.



По прежней схеме продолжит движение троллейбус №15, маршрут будет усилен, движение будет осуществляться с интервалом в «час пик» 12-15 мин, в межпиковое время 17-20 мин.

Высказать свое мнения жители Саранска могут на официальной странице Администрации Саранска ВКонтакте.