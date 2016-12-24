Администрация Саранска устроила опрос среди горожан по изменению схемы движения автобуса №20

Наш город

Как отмечается в информации саранской мэрии, чтобы организовать транспортную доступность микрорайона «Юбилейный», сейчас рассматривается внесение изменений в схему движения автобуса №20.

По предлагаемым изменениям, с ул. Волгоградской автобус №20 повернет на ул. Севастопольскую с выходом на ул. А. Невского и в обратном направлении по этому же маршруту. Администрация города готова внести изменения, но только с учетом мнения жителей.

По прежней схеме продолжит движение троллейбус №15, маршрут будет усилен, движение будет осуществляться с интервалом в «час пик» 12-15 мин, в межпиковое время 17-20 мин.

Высказать свое мнения жители Саранска могут на официальной странице Администрации Саранска ВКонтакте.

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