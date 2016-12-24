В центре Саранска на нескольких улицах обновили брусчатку

Наш город

По информации саранской мэрии, в столице Мордовии в настоящее время выполнены работы по обновлению брусчатки на улицах Демократическая и Б. Хмельницкого. Все еще продолжается замена тротуарной плитки на ул. Советская.

Как отмечается, рабочие муниципального предприятия демонтируют старую изношенную брусчатку, далее на ее место уложат новую тротуарную плитку для безопасности и удобства горожан.

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