В центре Саранска на нескольких улицах обновили брусчатку

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
По информации саранской мэрии, в столице Мордовии в настоящее время выполнены работы по обновлению брусчатки на улицах Демократическая и Б. Хмельницкого. Все еще продолжается замена тротуарной плитки на ул. Советская.
Как отмечается, рабочие муниципального предприятия демонтируют старую изношенную брусчатку, далее на ее место уложат новую тротуарную плитку для безопасности и удобства горожан.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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