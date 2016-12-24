Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

17 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава городского округа Саранск Игорь Асабин ответит на вопросы жителей.

Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/35KgiH либо во время трансляции

Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.