Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Форум «Россия - Африка»
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
17 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава городского округа Саранск Игорь Асабин ответит на вопросы жителей.
Интересующие вопросы можно задать под постом https://clck.ru/35KgiH либо во время трансляции
Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей