«Армия-2023»: предприятия республики налаживают взаимодействие с партнерами из других регионов

Ключевой темой работы делегации Мордовии на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» стало развитие межрегиональной кооперации. Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе между Саранским приборостроительным заводом, Саранским механическим заводом и тульским предприятием «Сплав». Подписание состоялось в присутствии Главы Мордовии Артёма Здунова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.



«В марте этого года мы по приглашению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина были в регионе с деловой миссией, это переросло в сотрудничество. Мы используем компетенции и мощности предприятий для производства электронных блоков и комплектов механических частей изделий», - сказал Артём Здунов.



По словам Алексея Дюмина, соглашения с партнерами из Республики Мордовия позволят вывести региональную производственную кооперацию на качественно новый уровень.



Еще одно соглашение о сотрудничестве касалось взаимодействия в области создания беспилотных летательных аппаратов.



Глава Мордовии также провел ряд рабочих встреч. В частности, состоялась встреча с генеральным директором ООО «ТПК Верстакофф» Игорем Силиным - обсуждались вопросы развития краснослободского предприятия «Завод промметизделий». Во встречах приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.