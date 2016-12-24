Мордовия и Самарская область развивают сотрудничество

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
14 августа на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» состоялось подписание соглашения между министерством промышленности, науки и новых технологий Мордовии, АНО «Институт регионального развития» (Самарская область) и Агентством инновационного развития Республики Мордовия. Документ подписан в присутствии Главы Мордовии Артёма Здунова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Соглашение предусматривает создание в Мордовии проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Напомним, по инициативе Президента России Владимира Путина в стране создано 15 научно-образовательных центров. Мордовия, Самарская область и еще несколько регионов страны являются участниками НОЦ «Инженерия будущего», его работа направлена на интеграцию науки и реального сектора экономики. Одна из лабораторий НОЦ (по направлению «Умное агро») базируется в МГУ имени Н.П. Огарева.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей