Мордовия и Самарская область развивают сотрудничество

14 августа на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» состоялось подписание соглашения между министерством промышленности, науки и новых технологий Мордовии, АНО «Институт регионального развития» (Самарская область) и Агентством инновационного развития Республики Мордовия. Документ подписан в присутствии Главы Мордовии Артёма Здунова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Соглашение предусматривает создание в Мордовии проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».



Напомним, по инициативе Президента России Владимира Путина в стране создано 15 научно-образовательных центров. Мордовия, Самарская область и еще несколько регионов страны являются участниками НОЦ «Инженерия будущего», его работа направлена на интеграцию науки и реального сектора экономики. Одна из лабораторий НОЦ (по направлению «Умное агро») базируется в МГУ имени Н.П. Огарева.