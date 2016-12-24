В Мордовии наградили победителей всероссийских акций проекта «Мир возможностей»

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Глава Мордовии, Секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 11 августа встретился со школьниками республики, ставшими победителями всероссийских акций партийного проекта «Мир возможностей». Стартовой площадкой для его реализации в 2022 году стала именно Мордовия, и сегодня наш регион является активным участником всех проводимых акций. Благодаря проекту «Мир возможностей» партия «Единая Россия» объединила в одну систему воспитательные, патриотические, образовательные акции и мероприятия, которые касаются подрастающего поколения.
38 ребят из Мордовии стали победителями всероссийского этапа из 200 по стране. Все они в качестве награды получили возможность стать участниками десятой смены в международном детском центре «Артек» - это самая большая делегация среди всех регионов России, участвовавших в проекте. Лучшие инициативы школьники Мордовии и их педагоги-кураторы представили в образовательном центре «Педагог 13.ру» в качестве интерактивных площадок. Гостям рассказали об интереснейших проектах по каждому из направлений.
«Мир возможностей» дает нам огромные перспективы. Такое количество ребят, которые отправятся в «Артек» - для нас большое достижение. 100 % наших школ вовлечены в акции движения «Сделаем вместе». Основные темы, которые мы ведем – это «Цифровая безопасность», «Школьное питание» - к этому направлению в республике подключены и родители, и дети, и Правительство. Но все направления проекта актуальны. Случайности не случайны, это огромная работа! Самое главное – мы идем дальше!» - сказал руководитель республики, приветствуя победителей.
Артём Здунов вручил благодарственные грамоты Секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» наставникам юных дарований за участие и личный вклад в организацию и проведение мероприятий федерального проекта «Мир возможностей».
«Работа педагога-наставника самая важная во всем процессе. Без вас не было бы ни уроков, ни победителей. Вам поклон за бескорыстное служение будущему нашей страны, - подчеркнул Координатор мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей», гендиректор АНО «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» Роман Романов. - Уверен, что ребята, которые заслуженно победили, станут настоящим локомотивом нашей общей работы по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Мордовия уже несколько лет – лидер по качеству этой работы с молодежью. Республика должна стать примером для всех субъектов страны по организации такой деятельности. Это надо показывать всем, чтобы регионы равнялись!»
Артём Здунов, Роман Романов и координатор акции «Здоровое питание школьника», генеральный директор Союза развития социального питания Владимир Чернигов вручили награды победителям конкурса «Время быть лидером» в рамках акций «Цифровой я», «Герой нашего времени», «Финансовая безопасность в цифровом мире» и «Здоровое питание в школе и дома». Дипломом победителя и подарочным сертификатом на получение книг для библиотеки награжден победитель федерального этапа конкурса «Бабушкины сказки» детский сад «Светлячок» Ковылкинского района.
«Ребята, завидую вам, что вы отправитесь в «Артек» впервые. Вас ждет много нового впереди, чего вы даже не ожидаете. Каждый, кто сегодня находится здесь, действительно достоин победы», - обратился к школьникам учащийся Оброченской школы Ичалковского района Вячеслав Абрамов, во второй раз ставший лидером акции «Здоровое питание в школе и дома».
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