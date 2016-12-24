В Мордовии наградили победителей всероссийских акций проекта «Мир возможностей»

Глава Мордовии, Секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 11 августа встретился со школьниками республики, ставшими победителями всероссийских акций партийного проекта «Мир возможностей». Стартовой площадкой для его реализации в 2022 году стала именно Мордовия, и сегодня наш регион является активным участником всех проводимых акций. Благодаря проекту «Мир возможностей» партия «Единая Россия» объединила в одну систему воспитательные, патриотические, образовательные акции и мероприятия, которые касаются подрастающего поколения.

38 ребят из Мордовии стали победителями всероссийского этапа из 200 по стране. Все они в качестве награды получили возможность стать участниками десятой смены в международном детском центре «Артек» - это самая большая делегация среди всех регионов России, участвовавших в проекте. Лучшие инициативы школьники Мордовии и их педагоги-кураторы представили в образовательном центре «Педагог 13.ру» в качестве интерактивных площадок. Гостям рассказали об интереснейших проектах по каждому из направлений.

«Мир возможностей» дает нам огромные перспективы. Такое количество ребят, которые отправятся в «Артек» - для нас большое достижение. 100 % наших школ вовлечены в акции движения «Сделаем вместе». Основные темы, которые мы ведем – это «Цифровая безопасность», «Школьное питание» - к этому направлению в республике подключены и родители, и дети, и Правительство. Но все направления проекта актуальны. Случайности не случайны, это огромная работа! Самое главное – мы идем дальше!» - сказал руководитель республики, приветствуя победителей.

Артём Здунов вручил благодарственные грамоты Секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» наставникам юных дарований за участие и личный вклад в организацию и проведение мероприятий федерального проекта «Мир возможностей».

«Работа педагога-наставника самая важная во всем процессе. Без вас не было бы ни уроков, ни победителей. Вам поклон за бескорыстное служение будущему нашей страны, - подчеркнул Координатор мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей», гендиректор АНО «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» Роман Романов. - Уверен, что ребята, которые заслуженно победили, станут настоящим локомотивом нашей общей работы по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Мордовия уже несколько лет – лидер по качеству этой работы с молодежью. Республика должна стать примером для всех субъектов страны по организации такой деятельности. Это надо показывать всем, чтобы регионы равнялись!»

Артём Здунов, Роман Романов и координатор акции «Здоровое питание школьника», генеральный директор Союза развития социального питания Владимир Чернигов вручили награды победителям конкурса «Время быть лидером» в рамках акций «Цифровой я», «Герой нашего времени», «Финансовая безопасность в цифровом мире» и «Здоровое питание в школе и дома». Дипломом победителя и подарочным сертификатом на получение книг для библиотеки награжден победитель федерального этапа конкурса «Бабушкины сказки» детский сад «Светлячок» Ковылкинского района.

«Ребята, завидую вам, что вы отправитесь в «Артек» впервые. Вас ждет много нового впереди, чего вы даже не ожидаете. Каждый, кто сегодня находится здесь, действительно достоин победы», - обратился к школьникам учащийся Оброченской школы Ичалковского района Вячеслав Абрамов, во второй раз ставший лидером акции «Здоровое питание в школе и дома».