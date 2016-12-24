Форум «Россия - Африка»
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
19 августа в рамках Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!» в Атяшевском районе пройдет VI Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат».
На центральной площади села Атяшево состоится торжественное открытие праздника, концерт заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» (г. Донецк), также гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов Мордовии.
Будут работать тематически площадки, где можно будет приобрести изделия народно-художественных промыслов, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с эрзянским, мокшанским и русским подворьем, увидеть кукольный спектакль и акробатическое шоу.
Кроме того, в этот же день в селе Лобаски запланировано открытие Дома культуры, отремонтированного по профильному нацпроекту.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей