19 августа в рамках Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!» в Атяшевском районе пройдет VI Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат».

На центральной площади села Атяшево состоится торжественное открытие праздника, концерт заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» (г. Донецк), также гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов Мордовии.

Будут работать тематически площадки, где можно будет приобрести изделия народно-художественных промыслов, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с эрзянским, мокшанским и русским подворьем, увидеть кукольный спектакль и акробатическое шоу.

Кроме того, в этот же день в селе Лобаски запланировано открытие Дома культуры, отремонтированного по профильному нацпроекту.