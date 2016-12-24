Президент России наградил жителей Мордовии

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Распоряжением Президента РФ от 9 августа 2023 г. за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена Аринину Олегу Александровичу – мастеру МУП Ардатовского муниципального района «ЖКХ «Ардатовское».
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена преподаватель химии и биологии Саранского политехнического техникума Денисова Галина Ивановна.
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