Более 74 тысяч детей сядут за парты в Мордовии в новом учебном году

Глава Мордовии Артем Здунов 7 августа обсудил вопросы подготовки образовательных организаций республики к новому учебному году с первым вице-премьером Галиной Лотвановой и министром образования РМ Еленой Солдатовой.



Контрольно-приемочные мероприятия, как доложила Галина Лотванова, завершаются. «На сегодняшний день акты приемки подписаны на 90,5 %, 11 организаций еще не предъявили соответствующие документы, в том числе это школы, где завершается капремонт. 4893 ребенка мы возим на школьных автобусах. У нас 258 единиц техники, стопроцентная укомплектованность водителями, которые прошли всю техническую подготовку. В этом году Министерством просвещения и Минпромторгом РФ нам одобрено 25 единиц транспорта, в 2023 году мы их получим», - сказала она.



74,5 тысячи детей сядут за парты в Мордовии в новом учебном году. Из них 7,3 тысячи – первоклассники. Обеспечена стопроцентная готовность учреждений образования по организации горячего питания. На организацию антитеррористической защищенности объектов и подготовку к отопительному сезону, как доложила Елена Солдатова, дополнительно выделено 43 млн. рублей. Все учебники и учебные пособия закуплены. В скором времени ожидается поступление новых учебников «История России» и «Всеобщая история» для 10-11 классов.



Важный вопрос – кадровое обеспечение школ. Глава Мордовии попросил отдельно доложить по ситуации в малокомплектных школах. Елена Солдатова отметила, что проблема существует, чаще всего в таких школах не хватает учителей начальных классов, естественно-научных дисциплин, иностранного языка. Но все вакансии будут закрыты – будет организован подвоз учителей на школьных автобусах.

Продолжается реализация госпрограммы «Земский учитель» - в этом году шесть педагогов сельских школ получат выплаты в размере 1 млн. рублей.



Также Елена Солдатова напомнила, что в закон об образовании теперь включена обязанность школьников участвовать в общественно полезном труде. Это поддержание чистоты в классах, посадка цветов на пришкольной территории и другие мероприятия. Закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.