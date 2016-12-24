В Саранске сквер защитников Донбасса украсят часовней

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В столице Мордовии в сквере защитников Донбасса ведется строительство часовни иконы Божьей Матери «Державная». Символический камень в основание будущего здания был освящен и заложен в прошлом году во время открытия сквера в День народного единства.
Это будет сооружение высотой чуть более 3 метров небесно-голубого цвета. Планируется, что часовня в память воинов, павших в ходе специальной военной операции по защите Отечества, будет возведена до начала осени.
Сквер защитников Донбасса, расположенный на улице Б. Хмельницкого (в квартале, ограниченном улицами Ботевградской и Ст. Разина), был открыт в 2022 году. Благоустройство городской территории велось по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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