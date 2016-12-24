В Саранске организовали литературный марафон «Книги вслепую в подарок»

3 августа Мордовское книжное издательство запустило литературный марафон «Книги вслепую в подарок».



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, идея марафона заключается в следующем: покупатели приобретают упакованную в крафтовую бумагу книгу в качестве подарка, не зная, кто автор, какое у нее название, какая у нее обложка. На бумаге есть только краткая аннотация к содержанию произведения.

Как отмечается, все подарочные книги имеют индивидуальный дизайн и снабжены неким сюрпризом.



«Книги вслепую в подарок» с сюрпризом можно приобрести в Саранске в книжном магазине «Масторава» (проспект Ленина, д. 18).