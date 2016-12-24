В Рузаевке завершается благоустройство сквера по улице Революции 1905 года

Глава Мордовии Артём Здунов 3 августа в рамках рабочей поездки в Рузаевку осмотрел, как идет благоустройство общественной территории в центре города железнодорожников - сквера по улице Революции 1905 года.



Сквер расположен рядом с Центром культуры имени А.В. Ухтомского, он уже давно нуждался в обновлении. Горожане выбрали эту территорию для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».



Место это историческое, связанное с революционными событиями 1905 года. В начале прошлого века, после Октябрьской революции, эта территория именовалась площадью Свободы. А Центр культуры носит имя машиниста-революционера Алексея Ухтомского.



Глава Мордовии осмотрел новый сквер в сопровождении главы Рузаевского района Александра Юткина и главы администрации городского поселения Рузаевка Алексея Домнина. Основная часть работ по благоустройству уже завершена, строители сейчас заканчивают монтаж сцены. Уже совсем скоро здесь будут отдыхать жители города: и взрослые, и дети. Сквер поделен на несколько зон, в нем будет удобно проводить мероприятия круглый год.



«Приятно видеть, что наш город преображается в лучшую сторону, хорошеет из года в год. Благодарим руководство республики и района, что не забывают нас», - говорят жители Рузаевки.



Глава республики дал ряд поручений, касающихся благоустройства. «Людям должно быть здесь комфортно!», - подчеркнул Артём Здунов.