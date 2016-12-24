На совещании Президента РФ по вопросам развития промышленности отметили предприятие в Саранске

3 августа Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию обрабатывающей промышленности. Когда речь зашла о фармацевтике, министр промышленности РФ Денис Мантуров напомнил, что совсем недавно с участием главы государства открыты 3 новых предприятия в Саранске, в Калининграде и в Санкт-Петербурге.

«До конца года они выйдут на полную мощность, – отметил министр. – Это прибавит объемов и мы уже видим, что начиная с мая фармацевтика, медицинская промышленность постепенно восстанавливается».

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств, в том числе в Саранске, в конце марта этого года. Тогда в качестве перспективных задач Президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.

«Устойчивая, ритмичная работа фармацевтической отрасли имеет огромное значение для всей страны, в частности для обеспечения граждан доступными, качественными лекарствами. Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава Мордовии Артём Здунов обратил внимание главы государства, что открытию производства предшествовала активная разработка лекарственных препаратов российскими, мордовскими учеными. «Мы хотим полностью обеспечить независимость государства по этому направлению и исключить обращение в зарубежные лаборатории за субстанциями», – пояснил руководитель республики.

В новом цехе производятся фармацевтические субстанции 150 наименований. В их числе молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов, синтетических антибиотиков, противовирусных препаратов и миорелаксантов.

В настоящее время совместно с федеральными Министерством промышленности, Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос создания Федерального центра в республике. Кроме того, уже до конца года в Саранске появится высокотехнологическое производство препаратов в форме лиофилизатов, а в 2024 - участок по производству преднаполненных шприцев.