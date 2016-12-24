В Саранске пройдет неделя фестивального кино

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
С 7 по 13 августа в саранском кинотеатре «Россия» пройдет неделя фестивальных фильмов. Здесь ежедневно будут показывать кино, которое отмечено на Всероссийских и Международных фестивалях.
«Каждый фильм - социальный, раскрывает серьезную проблему общества, семьи и детства, показывает, как бороться даже с самыми тяжелыми трудностями, не сдаваться и всегда ставить в приоритет людей, а не вещи», - отметили организаторы.
Например, фильм «Кире» (12+) татарстанских режиссеров Рустама Рашитова и Ильсеяра Дамаскина расскажет о важности сохранения культуры и языка. Кинокартина «Семья года» (12+) Айнура Аскарова понравится любителям добрых комедий. Все желающие также смогут увидеть киноленты «Дорога к дому» (12+), «Отряд Таганок» (12+), «Тайна озера» (12+).
Контент предоставлен на безвозмездной основе из каталога Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), реализующейся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход свободный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (8342) 77-76-00.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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