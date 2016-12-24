Владимир Путин наградил орденом Дружбы мордовского композитора Нину Кошелеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы композитора, председателя Мордовской региональной организации Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России» Нину Васильевну Кошелеву. Соответствующий указ глава государства подписал 31 июля 2023 года.

Высокой награды Нина Кошелева удостоилась за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Нина Кошелева – известный и талантливый композитор, автор музыки Государственного гимна Республики Мордовия, автор большого количества песен и музыки к театральным постановкам. Она родилась 1 июля 1952 года в селе Вертелим Старошайговского района. Окончила Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова и Казанскую государственную консерваторию. С 2002 года возглавляет Союз композиторов Республики Мордовия.

Нина Кошелева является народной артисткой Республики Мордовия, заслуженным деятелем искусств Республики Мордовия, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, почетным деятелем Союза композиторов России. Отмечена большим количеством наград.

Музыка Нины Кошелевой с успехом исполняется в Мордовии, России, за рубежом и является предметом пристального внимания исследователей и музыковедов. Произведения композитора звучат в концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Сыктывкара, Чебоксар, Йошкар-Олы и многих других городов. Нина Васильевна активно занимается культурно-просветительской и благотворительной деятельностью и ежегодно проводит благотворительные концерты и творческие встречи.