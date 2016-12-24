Артём Здунов встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым

Глава Мордовии Артём Здунов 31 июля в Москве провел встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым. Во встрече приняли участие вице-президент РАН академик Владислав Панченко, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

Обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе по участию РАН в развитии Технопарка Мордовии, в реализации научно-образовательного потенциала региона, а также проведении фундаментальных и поисковых исследований.

«Мы планируем реализовать ряд проектов, важных для развития отечественной промышленности, - сказал Артём Здунов. – Очень рассчитываем, что Российская академия наук поддержит нас в этих вопросах».

«Российская академия наук давно и плодотворно взаимодействует с Республикой Мордовия. Опираясь на этот опыт, планируем и дальше активно сотрудничать – в том числе в развитии таких перспективных направлений, как биотехнологии, в повышении качества образования, подготовке кадров высочайшей квалификации для отечественной науки и промышленности. Все это в полной мере отвечает тем задачам, которые стоят сегодня перед нашей страной», – сказал Геннадий Красников.