Артём Здунов возглавляет делегацию Мордовии на международном форуме «Россия - Африка»

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27-28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия - Африка». В мероприятиях участвует и делегация Мордовии во главе с руководителем республики Артёмом Здуновым.

Саммит «Россия – Африка» является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Делегация Мордовии проведет целый ряд встреч с представителями стран африканского континента, будут обсуждаться направления сотрудничества в разных сферах и отраслях экономики, в том числе в образовании, промышленности, сельском хозяйстве.

27 июля состоится пленарное заседание форума - в нем примет участие Президент России Владимир Путин.

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