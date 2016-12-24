Артём Здунов возглавляет делегацию Мордовии на международном форуме «Россия - Африка»

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27-28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия - Африка». В мероприятиях участвует и делегация Мордовии во главе с руководителем республики Артёмом Здуновым.
Саммит «Россия – Африка» является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Делегация Мордовии проведет целый ряд встреч с представителями стран африканского континента, будут обсуждаться направления сотрудничества в разных сферах и отраслях экономики, в том числе в образовании, промышленности, сельском хозяйстве.
27 июля состоится пленарное заседание форума - в нем примет участие Президент России Владимир Путин.
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