Глава Мордовии принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии

Глава Мордовии Артём Здунов 26 июля принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии. Напомним, семинария была образована в 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Мордовии поблагодарил членов попечительского совета за поддержку образовательной организации, отметил, что Саранская семинария - одна из лучших в стране. «В этом есть и ваша заслуга, - сказал Артём Здунов, обращаясь к собравшимся. - Работа духовной семинарии очень важна, ведь там готовят специалистов, к которым мы потом придем сами и направим своих детей, поэтому для нас это вопрос принципиальный».

Руководитель республики подчеркнул: ситуация в стране и мире убедительно доказывает, насколько важно развитие духовно-нравственного образования в обществе, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и традиционных ценностей. Особая роль в этом принадлежит духовным образовательным учреждениям.

Время требует объединения во имя общих целей. Мордовия взяла шефство над Каланчакским районом Херсонской области. Там запланированы работы по ремонту социальных учреждений. Также будет возведена часовня во имя святого праведного воина Феодора Ушакова - он глубоко почитаем и на херсонской земле. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии органов власти и религиозных объединений.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий рассказал о работе семинарии. Сейчас здесь учатся более 160 человек, реализуются три основных образовательных программы:

- теология (бакалавриат)

- подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (бакалавриат)

- регент церковного хора, преподаватель (среднее профессиональное церковное образование).

Также на базе семинарии действуют курсы повышения квалификации священнослужителей, курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих, курсы по подготовке церковных специалистов, курсы иконописи.

Клирик Кафедрального собора святого Феодора Ушакова Максим Артемьев, выпускник семинарии, рассказал, что уровень образования здесь очень высокий. «Он позволил мне успешно поступить в Московскую духовную академию, - отметил он. - Я могу сравнивать, потому что имею и высшее светское образование - я окончил МГУ имени Н.П. Огарева. Владыка Зиновий берет под крыло будущих священнослужителей, встречается с ними, общается, это очень много значит, помогает получить хорошую богословскую подготовку».

На заседании обсудили вопросы работы семинарии и приема новых членов в состав попечительского совета.