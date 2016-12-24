В Мордовии 3 тысячи школьников станут участниками культурно-просветительских программ «Моя Россия»

Республика вошла в число 14 регионов, которые принимают участие в реализации культурно-просветительских программ для школьников «Моя Россия». В рамках мероприятий для детей от 7 до 18 лет проводятся бесплатные однодневные экскурсии в музеи, связанные с историей, народным искусством и культурным наследием народов России.

До конца сентября 2023 года школьники Мордовии примут участие в двух экскурсионных маршрутах: «Художественные сокровища эрзянского народа» и «Мордовия – Родина моя. Погружение в историю мордовского костюма и национальных промыслов». Маршруты включают обзорную экскурсию по Саранску и посещение Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи или Краеведческого музея им. И.Д. Воронина. В ходе экскурсий школьники познакомятся с культурными традициями двух народностей республики – мокша и эрзя.

Культурно-просветительские программы для школьников реализуются «Российским фондом культуры» в рамках национального проекта «Культура». Для записи на программу и по вопросам участия обращаться по телефону 8 (8342) 23-00-30.