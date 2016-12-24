Глава Мордовии обсудил с руководителем Росавтодора планы по дорожному строительству в республике

Глава Мордовии Артём Здунов 25 июля в Москве встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Стороны обсудили реализацию программ дорожного строительства и планы ремонтных работ в регионе. Во встрече приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко и первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Игорь Фрейдин.

Была отмечена хорошая работа региона, в том числе в плане финансовой дисциплины по программам дорожного строительства. Роман Новиков высоко оценил включенность республики в процесс развития дорожной инфраструктуры: «Планируется, что до конца 2024 года к нормативу приведут 85 % дорог Саранской городской агломерации и 50 % региональной сети. Также в пятилетнем плане поставлена задача – добиться того, чтобы к концу 2027 года 85 % дорог, входящих в опорную сеть республики, также были приведены в порядок. Уверен, что регион будет работать столь же эффективно, как сейчас, и достигнет этих показателей».

Отдельной темой встречи стала реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году благодаря ему в Мордовии приведут в нормативное состояние 286 км региональной и местной дорожной сети. Работы пройдут на 76 объектах. На эти цели выделено 9,4 млрд руб., из которых 3,7 млрд – средства федерального бюджета.

Глава республики Артём Здунов отметил важность реализации капиталоемких проектов дорожного строительства в рамках нацпроекта. Ключевые из них – строительство второго этапа обхода Рузаевки, а также автодороги в Саранске по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Указанные проекты находятся на особом контроле главы региона, и в этом вопросе он заручился поддержкой руководителя Росавтодора. «Данные объекты важны для социально-экономического развития республики: многие предприятия будут иметь выход на федеральную трассу в обход Саранска, снизится транспортная нагрузка на Рузаевку, расширится дорожная сеть города и улучшится транспортная ситуация в центре столицы республики», – отметил глава региона.

Не менее важный вопрос, рассмотренный на совещании, – обеспечение безопасности дорожного движения. Артём Здунов поблагодарил руководителя Федерального дорожного за приведение в нормативное состояние ряда участков автодорог, где возможны дорожно-транспортные происшествия. В частности, речь шла о ремонтных работах на трассе Р-178 Саранск – Ульяновск, которая проходит через крупный промышленный узел в Чамзинском районе, в связи с чем интенсивность движения в отдельные периоды достигает 10 тысяч автомобилей в сутки.

Всего же на федеральной дорожной сети в 2023‒2025 годах работы пройдут на шести участках дорог и двух мостах. Так, до конца 2025 года планируется завершить строительство трассы М-5 «Урал» на участке обходов населенных пунктов Умет, Аким-Сергеевка, Зубова Поляна общей протяженностью более 57 км (с 411-го по 466-й км). На трассе Р-178 Саранск – Ульяновск, помимо поэтапного приведения к нормативу участка с 8-го по 47-й км, выполняется капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский, расположенного на 24-м км. Новый мост длиной 39 метров будет способен пропускать транспортные средства общей массой более 80 тонн с нагрузкой на ось 20 тонн.

На обходе Саранска по федеральной автодороге М-5 «Урал» федеральные дорожники восстановят покрытие на участке с 185-го по 195-й км. Там же, на 192-м км, ведется плановый ремонт моста через реку Инсар. Еще один отрезок подъезда к Саранску ‒ от автодороги М-5 на обходе Краснослободска ‒ восстановят в рамках работ по замене слоев износа, запланированных на следующий год.

Также обсуждались вопросы снижения аварийности на дорогах.